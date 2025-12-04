Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangani Banjir Sumatera, 30.151 Prajurit TNI dan Puluhan Alutsista Diterjunkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |19:20 WIB
Tangani Banjir Sumatera, 30.151 Prajurit TNI dan Puluhan Alutsista Diterjunkan
TNI bantu korban banjir (Foto: Ist)
JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, TNI mengerahkan 30.151 prajurit untuk membantu penanganan banjir di daerah Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Personel paling banyak ditempatkan di wilayah Sumut.

"Sampai dengan hari ini pelibatan personel TNI ada total 30.151 orang, yaitu di Aceh 11.143 orang, kemudian pelibatan di Sumatera Utara 11.737 orang, di Sumatera Barat 6.664 orang," ujar Freddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Selain sumber daya manusia yang diterjunkan ke wilayah terdampak, TNI juga mengerahkan puluhan alutsista untuk mendukung pendistribusian bantuan kemanusiaan.

"Pergerakan pesawat angkut ada 15 pesawat, mulai dari A400, Hercules, CN-295, pesawat Casa, dan Karavan dari BNPB. Kemudian, helikopter ada 26 heli yang ada di daerah bencana," sambungnya.

Lanjut Freddy, TNI mengerahkan tujuh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan satu Kapal Angkatan Darat Republik Indonesia (ADRI). Dua KRI dikhususkan untuk pemulihan kesehatan warga yang terdampak bencana.

"Kemudian, tujuh KRI yang dilibatkan serta satu kapal ADRI. Tujuh KRI itu terdiri dari dua KRI rumah sakit, kemudian lima KRI logistik serta personel pendukung kesehatan," ujar dia.

Sejauh ini, jumlah logistik yang telah diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah mencapai 199,48 ton. "Adapun total bantuan melalui udara sampai dengan saat ini ada 199,48 ton yang telah didistribusikan dari Halim menuju ke pangkalan—pangkalan AU yaitu Medan, Sibolga, kemudian Banda Aceh, Lhokseumawe, serta termasuk Padang," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
