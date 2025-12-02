Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update! Korban Tewas Bencana Sumatera 702 Orang, 499 Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |17:54 WIB
Update! Korban Tewas Bencana Sumatera 702 Orang, 499 Hilang
Petugas saat evakuasi korban bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dilihat dari website resmi BNPB pada Selasa (2/12/2025), pukul 16.55 WIB, dari data yang ditampilkan terlihat 702 orang meninggal dunia. Sedangkan 499 orang masih belum ditemukan.

Selanjutnya, 2,6 ribu orang terluka, 3,3 juta jiwa terdampak, dan 1,1 juta orang mengungsi yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Selain itu, 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, 3.700 rusak ringan, 323 unit fasdik rusak, dan 299 unit jembatan rusak.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, pemerintah mempunyai anggaran untuk penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan, itu sasaran kita,” ujar Prabowo saat melakukan pengecekan Posko Pengungsi di Bambel Baru, Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin 1 Desember 2025. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187301/basarnas-TJbk_large.jpg
Update Basarnas Korban Bencana Sumatera: 583 Orang Meninggal dan 553 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187298/anjing-zByG_large.jpg
Anjing K-9 Diterjunkan Cari Korban Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187165/banjir-Yf7m_large.jpg
Pemerintah Pusat Salurkan Rp19 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187169/mendagri-GhDz_large.jpg
Mendagri soal Status Bencana Sumatera: Perlakuannya Sudah Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187183/komdigi-Q639_large.jpg
2.400 BTS Lumpuh Akibat Bencana Sumatera, Pemerintah Kebut Pulihkan Jaringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187178/menteri_lh-JfLh_large.jpg
Menteri LH Akan Panggil 8 Korporasi Buntut Bencana Sumatera: Kami Evaluasi Total Semua Izin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement