Update! Korban Tewas Bencana Sumatera 702 Orang, 499 Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui jumlah data korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dilihat dari website resmi BNPB pada Selasa (2/12/2025), pukul 16.55 WIB, dari data yang ditampilkan terlihat 702 orang meninggal dunia. Sedangkan 499 orang masih belum ditemukan.

Selanjutnya, 2,6 ribu orang terluka, 3,3 juta jiwa terdampak, dan 1,1 juta orang mengungsi yang tersebar di 50 kabupaten/kota. Selain itu, 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, 3.700 rusak ringan, 323 unit fasdik rusak, dan 299 unit jembatan rusak.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, pemerintah mempunyai anggaran untuk penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan, itu sasaran kita,” ujar Prabowo saat melakukan pengecekan Posko Pengungsi di Bambel Baru, Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin 1 Desember 2025.