Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |21:08 WIB
Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera
Massa Reuni 212 Sholat Gaib untuk korban bencana Sumatera (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Seluruh peserta Reuni 212 menggelar Sholat Gaib berjamaah di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Sholat Gaib ini ditujukan khusus untuk korban bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pelaksanaan Sholat Gaib digelar setelah para peserta Reuni 212 menunaikan ibadah Sholat Isya secara berjamaah. "Kita sama-sama Sholat Gaib untuk saudara-saudara kita korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata salah satu panitia dari atas panggung utama.

Sementara Ketua Steering Committee (SC) Panitia Reuni 212, KH Shobri Lubis, menyampaikan dalam kegiatan ini panitia juga menggelar penggalangan dana yang ditujukan untuk korban bencana di Sumatera.

"Insyaallah Ta'ala kita ambil keberkahannya pada hari ini, semoga Allah catat itu semua sebagai andil jihad kita dalam rangka membantu, walaupun apalah yang bisa kita kerjakan di era susah seperti ini," ujar KH Shobri.

"Tapi kita tidak diam, kita tetap bisa berbuat walaupun dengan sebatas doa ataupun juga dengan sebatas infak yang kita keluarkan dengan niat ikhlas. Semoga Allah memberkahi acara ini," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187374/tni_au-IldH_large.jpg
TNI AU Terjunkan 90 Helibox Bantuan ke Korban Bencana Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187365/ketua_mpr_ahmad_muzani-fOF5_large.jpg
Ketua MPR Sebut Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Hasil Tebangan Lama, Bukan Pohon Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187324/bencana-qWba_large.jpg
Update! Korban Tewas Bencana Sumatera 702 Orang, 499 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187301/basarnas-TJbk_large.jpg
Update Basarnas Korban Bencana Sumatera: 583 Orang Meninggal dan 553 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187298/anjing-zByG_large.jpg
Anjing K-9 Diterjunkan Cari Korban Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187165/banjir-Yf7m_large.jpg
Pemerintah Pusat Salurkan Rp19 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement