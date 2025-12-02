Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – Seluruh peserta Reuni 212 menggelar Sholat Gaib berjamaah di silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025). Sholat Gaib ini ditujukan khusus untuk korban bencana alam di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pelaksanaan Sholat Gaib digelar setelah para peserta Reuni 212 menunaikan ibadah Sholat Isya secara berjamaah. "Kita sama-sama Sholat Gaib untuk saudara-saudara kita korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata salah satu panitia dari atas panggung utama.

Sementara Ketua Steering Committee (SC) Panitia Reuni 212, KH Shobri Lubis, menyampaikan dalam kegiatan ini panitia juga menggelar penggalangan dana yang ditujukan untuk korban bencana di Sumatera.

"Insyaallah Ta'ala kita ambil keberkahannya pada hari ini, semoga Allah catat itu semua sebagai andil jihad kita dalam rangka membantu, walaupun apalah yang bisa kita kerjakan di era susah seperti ini," ujar KH Shobri.

"Tapi kita tidak diam, kita tetap bisa berbuat walaupun dengan sebatas doa ataupun juga dengan sebatas infak yang kita keluarkan dengan niat ikhlas. Semoga Allah memberkahi acara ini," tuturnya.

