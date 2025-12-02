Gubernur Pramono Yakin Reuni 212 di Monas Berlangsung Tertib

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan yakin bahwa Reuni 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025) akan berlangsung tertib dan aman.

Pramono menyebut acara ini bersifat silaturahmi dan diharapkan berjalan lancar.

"Saya meyakini acaranya pasti penuh dengan silaturahmi dan sebagainya," ujar Pramono kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, izin kegiatan dari Polda Metro Jaya dan Pemerintah DKI Jakarta telah diterbitkan, menandakan kegiatan tersebut berjalan sesuai aturan.

"Karena izin dari kepolisian sudah keluar, pemerintah DKI Jakarta juga sudah keluar, dan kemudian yang lain-lain sudah, maka saya yakin acara akan berlangsung dengan baik," tambahnya.