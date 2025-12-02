Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gubernur Pramono Yakin Reuni 212 di Monas Berlangsung Tertib

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |15:30 WIB
Gubernur Pramono Yakin Reuni 212 di Monas Berlangsung Tertib
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan yakin bahwa Reuni 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12/2025) akan berlangsung tertib dan aman.

Pramono menyebut acara ini bersifat silaturahmi dan diharapkan berjalan lancar.

"Saya meyakini acaranya pasti penuh dengan silaturahmi dan sebagainya," ujar Pramono kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, izin kegiatan dari Polda Metro Jaya dan Pemerintah DKI Jakarta telah diterbitkan, menandakan kegiatan tersebut berjalan sesuai aturan.

"Karena izin dari kepolisian sudah keluar, pemerintah DKI Jakarta juga sudah keluar, dan kemudian yang lain-lain sudah, maka saya yakin acara akan berlangsung dengan baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187233//reuni_aksi_212_di_monas-XJYN_large.jpg
Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas: 10 Ruas Jalan Dialihkan Mulai Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187225//reuni_aksi_212_di_monas-AIxj_large.jpg
Catat! Ini 17 Lokasi Kantong Parkir untuk Reuni Akbar 212 di Monas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187218//pengamanan_reuni_212_di_monas-57ac_large.jpg
Reuni 212 Digelar Hari Ini, 2.511 Aparat Gabungan Siaga Amankan Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180//lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404//reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185398//reuni_alumni_212-EB17_large.jpg
Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement