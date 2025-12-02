Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |23:36 WIB
Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional
Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional (iNews Media Group/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Muhammad Syafii, menjawab soal usulan 2 Desember menjadi hari libur Nasional. Usulan ini disampaikan panitia Reuni 212 untuk memperingati hari persatuan umat dalam menjaga NKRI.

1. Usulan 2 Desember Libur Nasional

Di hadapan peserta Reuni 212, Romo Syafii menyampaikan, ia tidak bisa menjawab usulan tersebut tersebut malam ini. Meski begitu, usulan ini telah menjadi satu catatan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi apakah bisa atau tidak, itu harus saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Wamenag dalam sambutannya di acara reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Ketua Organizing Committee (OC) Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Al Atthas, mengusulkan  tanggal 2 Desember ditetapkan menjadi hari libur nasional. 

"Bagaimana kalau 212, acara momentum besar ini, 2 Desember, kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak?" tanya Habib Muhammad.

"Jadi 2 Desember jadi libur nasional, setuju tidak? Kira-kira kalau usul, boleh enggak?" lanjut Habib Muhammad yang direspons setuju massa Reuni 212.

Habib Muhammad menegaskan, libur nasional 2 Desember akan memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah berkumpul untuk memperingati Reuni 212 setiap tahun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398/pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187348/massa_reuni_212-8hde_large.jpg
Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404/reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185398/reuni_alumni_212-EB17_large.jpg
Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/338/3091493/212-Vsxc_large.jpg
Hadiri Reuni 212, Habib Rizieq: Saya Baru Kena Demam Tinggi Usai Pulang dari Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469/212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement