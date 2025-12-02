Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional

Hadiri Reuni 212, Wamenag Jawab Usulan 2 Desember Jadi Libur Nasional (iNews Media Group/Felldy Utama)

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Muhammad Syafii, menjawab soal usulan 2 Desember menjadi hari libur Nasional. Usulan ini disampaikan panitia Reuni 212 untuk memperingati hari persatuan umat dalam menjaga NKRI.

1. Usulan 2 Desember Libur Nasional

Di hadapan peserta Reuni 212, Romo Syafii menyampaikan, ia tidak bisa menjawab usulan tersebut tersebut malam ini. Meski begitu, usulan ini telah menjadi satu catatan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi apakah bisa atau tidak, itu harus saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Wamenag dalam sambutannya di acara reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Ketua Organizing Committee (OC) Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Al Atthas, mengusulkan tanggal 2 Desember ditetapkan menjadi hari libur nasional.

"Bagaimana kalau 212, acara momentum besar ini, 2 Desember, kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak?" tanya Habib Muhammad.

"Jadi 2 Desember jadi libur nasional, setuju tidak? Kira-kira kalau usul, boleh enggak?" lanjut Habib Muhammad yang direspons setuju massa Reuni 212.

Habib Muhammad menegaskan, libur nasional 2 Desember akan memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah berkumpul untuk memperingati Reuni 212 setiap tahun.