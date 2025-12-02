Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |19:02 WIB
Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas
Massa Reuni 212 Mulai Padati Monas
JAKARTA - Massa Reuni 212 mulai memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025) sore. Mereka terlihat berada di area sekitar panggung utama acara.

1. Reuni 212

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebelum memasuki rangkaian acara utama, para peserta terlebih dahulu sholat magrib berjamaah.

Tampak para peserta sudah menempatkan barisan atau saf untuk menunaikan ibadah wajib tersebut. Sebagian besar dari mereka telah membawa perlengkapan sholat seperti sajadah.

Setelah menggelar sholat berjamaah, para peserta doa bersama. 

Hingga berita ini ditulis, para peserta terus berdatangan menuju panggung utama acara.

Habib Rizieq Shihab selaku tokoh 212 juga disebut akan memberikan sambutan di acara reuni 212 tahun 2025 ini. 

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dikabarkan menghadiri acara ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Reuni Monas reuni 212
