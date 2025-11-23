Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?

Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir? (Felldy Utama)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diundang untuk menghadiri reuni akbar 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2025. Tahun ini, Reuni Akbar 212 digelar pada sore hingga malam hari.

1. Undang Presiden Prabowo

Ketua Steering Committee (SC) Panitia Reuni 212, KH Ahmad Shobri Lubis, menyampaikan pihaknya telah mengundang seluruh elemen masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan (Ormas).

"Kita juga mengundang, Prabowo Subianto selaku presiden Indonesia begitu juga menteri-menteri terkait maupun pejabat-pejabat publik terkait," kata KH Shobri dalam konferensi pers di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (23/11/2025).

"Insya Allah ta'ala kita akan sama-sama berkumpul antara umaro dan juga ulama serta umat Islam bersama-sama meminta kepada Allah SWT agar Allah berikan tambah banyak hidayah dan Allah SWT berikan keamanan dan Indonesia tercapai niat dan tujuan sebagaimana founding father dulu mencita-citakan berdirinya Indonesia," ujarnya.

2. Prabowo Hadir Reuni 212?

Sementara itu, Ketua Panitia Reuni 212, Habib Muhammad Alattas menyampaikan, surat undangan tersebut sudah dikirimkan kepada semua pihak, termasuk Presiden Prabowo.

Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Kepala Negara akan menghadiri Reuni Akbar 212.