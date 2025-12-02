Catat! Ini 17 Lokasi Kantong Parkir untuk Reuni Akbar 212 di Monas Hari Ini

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menyiapkan 17 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) hari ini.

"Terdapat 17 titik lokasi parkir di sekitar lokasi kegiatan Reuni 212 dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 10.794, yang terdiri atas 5.401 SRP sepeda motor dan 5.393 SRP mobil,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun resmi @dishubdkijakarta, Selasa (2/12/2025).

Adapun 17 titik lokasi kantong parkir yang disiapkan sebagai berikut:

- Pelataran Parkir IRTI Monas

- Stasiun Gambir

- Wisma Antara

- Menara Dana Reksa

- Kementerian BUMN

- Gedung Telkom STO Gambir

- Perpustakaan Nasional

- Lemhannas

- Kantor Indosat Ooredoo