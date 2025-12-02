Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Ini 17 Lokasi Kantong Parkir untuk Reuni Akbar 212 di Monas Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |09:57 WIB
Catat! Ini 17 Lokasi Kantong Parkir untuk Reuni Akbar 212 di Monas Hari Ini
Reuni Aksi 212 di Monas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menyiapkan 17 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) hari ini.

"Terdapat 17 titik lokasi parkir di sekitar lokasi kegiatan Reuni 212 dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 10.794, yang terdiri atas 5.401 SRP sepeda motor dan 5.393 SRP mobil,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun resmi @dishubdkijakarta, Selasa (2/12/2025).

Adapun 17 titik lokasi kantong parkir yang disiapkan sebagai berikut:

- Pelataran Parkir IRTI Monas

- Stasiun Gambir

- Wisma Antara

- Menara Dana Reksa

- Kementerian BUMN

- Gedung Telkom STO Gambir

- Perpustakaan Nasional

- Lemhannas

- Kantor Indosat Ooredoo

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187218//pengamanan_reuni_212_di_monas-57ac_large.jpg
Reuni 212 Digelar Hari Ini, 2.511 Aparat Gabungan Siaga Amankan Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180//lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187103//rekayasa_lalu_lintas-HRmn_large.jpg
Ada Reuni 212 Besok di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187095//pramono_anung-r65Z_large.jpg
Pramono Bakal Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185404//reuni_akbar_212-Jh5d_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 di Monas, Bakal Hadir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185398//reuni_alumni_212-EB17_large.jpg
Reuni Akbar 212 Digelar di Monas 2 Desember 2025, Undang Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement