HOME NEWS MEGAPOLITAN

Reuni 212 Digelar Hari Ini, 2.511 Aparat Gabungan Siaga Amankan Monas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |09:21 WIB
Reuni 212 Digelar Hari Ini, 2.511 Aparat Gabungan Siaga Amankan Monas
Pengamanan Reuni 212 di Monas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (2/12/2025).

Untuk memastikan acara berlangsung aman dan tertib, total 2.511 personel dari berbagai unsur diturunkan ke lokasi.

“Personel yang terlibat pengamanan Reuni Akbar 212 berjumlah 2.511 personel,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan kepada awak media.

Ruslan menjelaskan, bahwa rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ia mengimbau masyarakat menghindari area Monas selama kegiatan berlangsung guna meminimalkan potensi kepadatan dan kemacetan.

Lebih jauh, Ruslan menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Polisi berharap seluruh peserta dapat menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
aksi 212 Monas Reuni 212
