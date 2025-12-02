DPR Usul Audit Ekologi Ungkap Penyebab Bencana di Sumatera

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sabam Sinaga mengusulkan agar pemerintah melakukan audit ekologi dan infrastruktur yang komprehensif untuk mengungkap akar penyebab bencana di Pulau Sumatera. Khususnya, Sumatera Utara yang menjadi daerah terparah dalam bencana ini.

Usul tersebut disampaikan Sabam menanggapi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat ada sebanyak 702 orang meninggal dunia dan sekira 1,5 juta penduduk terdampak. Dari bencana tersebut, muncul adanya isu pembalakan liar atau ilegal logging.

"Atas nama kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi rakyat di masa depan, saya mendesak dan akan memperjuangkan dilakukannya audit ekologis dan infrastruktur yang komprehensif dan independen atas penyebab bencana ini," tegas Sabam, Selasa (2/12/2025).

Sabam juga menyampaikan duka yang mendalam atas bencana yang merenggut ratusan korban jiwa di Pulau Sumatera. Menurutnya, bencana yang terjadi di Pulau Sumatera harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra, khususnya di Sumatera Utara.

Data dari BNPB yang menyebutkan ratusan jiwa meninggal dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak adalah angka yang sangat memilukan dan harus menjadi perhatian serius kita semua," kata Sabam.