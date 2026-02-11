Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Polri Evaluasi PNBP, Fokus pada Penguatan Teknologi dan Transparansi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:12 WIB
Korlantas Polri Evaluasi PNBP, Fokus pada Penguatan Teknologi dan Transparansi
Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Wibowo (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dir Regident) Korlantas Polri, Brigjen Wibowo melakukan evaluasi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditlantas jajaran. 

Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi capaian PNBP sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu juga memastikan pengelolaan PNBP berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan publik.

Wibowo menekankan pentingnya penguatan program Polantas Menyapa sebagai instrumen pelayanan yang lebih dekat, responsif, dan humanis. 

Program itu diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah antara Polantas dan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"PNBP bukan semata soal angka penerimaan negara, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sinilah peran Polantas Menyapa, hadir memberi solusi, kepastian, dan kepercayaan," ujar Wibowo kepada awak media, Rabu (11/2/2026). 

 

Polri PNBP Korlantas Polri
