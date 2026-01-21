Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Nilai Penerapan e-BPKB Dapat Tekan Potensi Pemalsuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |17:45 WIB
Korlantas Nilai Penerapan e-BPKB Dapat Tekan Potensi Pemalsuan
Korlantas Nilai Penerapan e-BPKB Dapat Tekan Potensi Pemalsuan (Ist)
JAKARTA - Penerapan e-BPKB dinilai dapat menekan potensi pemalsuan. Selain itu, e-BPKB juga membuat pelayanan menjadi lebih transparan.

1. e-BPKB

Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri melakukan inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat. Hal itu melalui penguatan layanan berbasis teknologi di era digitalisasi. 

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menjelaskan, sejumlah inovasi yang terus dikembangkan, di antaranya penerapan e-BPKB, digitalisasi data kendaraan bermotor, integrasi sistem Regident secara nasional, serta penguatan layanan online dan berbasis aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan dan identitas pengemudi.

“Melalui e-BPKB dan integrasi data Regident, validitas data semakin kuat, potensi pemalsuan dapat ditekan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat serta transparan. Ini merupakan wujud nyata transformasi digital Regident Polri,” kata Wibowo kepada awak media, Rabu (21/1/2026).

Selain itu, Ditregident Korlantas Polri mengembangkan sistem verifikasi data berbasis teknologi, peningkatan keamanan basis data nasional, serta optimalisasi layanan paperless atau tanpa kertas beralih ke teknologi digital guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik. 

Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memangkas birokrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

 

