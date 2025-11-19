Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |01:01 WIB
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri sudah menerjunkan tim evaluasi pasca terjadinya aksi unjuk rasa besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Evaluasi dilakukan dalam hal mengubah paradigma penanganan aksi unjuk rasa.

“Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum Polri) sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin,” kata Dedi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, salah satu evaluasi perubahan paradigma itu adalah mengenai cara Polri dalam melayani aksi unjuk rasa harus lebih dengan cara-cara yang humanis.

“Banyak kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Nah, ini sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami lakukan dari paradigma menghadapi massa menjadi melayani massa,” ujarnya.

“Karena massa yang menyampaikan aspirasinya ini merupakan suatu bentuk wujud demokrasi yang harus betul-betul kami jaga,” tuturnya.

Tak hanya terkait penanganan aksi massa, Dedi menyampaikan, evaluasi juga dilakukan dalam bidang kultural. Menurutnya, setiap anggota Polri harus memahami situasi kondisi masyarakat.

“Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri betul-betul harus melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
