HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |06:46 WIB
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP M
SEMARANG - Polisi berpangkat AKBP berinisial B ditangkap Propam Polda Jawa Tengah terkait kasus tewasnya dosen Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang Dwinanda Linchia Levi (35). AKBP B diamankan di sebuah tempat.

Sebelumnya, dosen cantik ini ditemukan tewas di dalam kamar Kostel Mimpi Inn, kawasan Gajahmungkur, Semarang, dalam kondisi tanpa busana di lantai kamar.

Setelah penemuan jasad, tim kepolisian segera melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar mayat RS Kariadi Semarang untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagyo mengatakan, anggota polisi tersebut langsung diamankan dan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Bidang Propam Polda Jateng.

“Kamis melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kasus ini,” kata Kombes Pol Dwi Subagyo Rabu (19/11/2025).

 

1 2
      
