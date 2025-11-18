Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |08:15 WIB
Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden
Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugroho (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polri memberikan penjelasan terkait penugasan anggotanya yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan bahwa selama ini anggota Polri yang bertugas di kementerian/lembaga ditempatkan karena adanya permintaan.

Ia menyebutkan bahwa keputusan tersebut akan diambil setelah Kapolri menerima laporan dari tim Pokja.

“Ya, untuk masalah keputusan nanti Bapak Kapolri akan mendapatkan laporan khusus dari tim pokja tersebut tentang apa yang akan dikerjakan oleh Polri, baik itu terkait dengan yang sudah berada di luar struktur maupun yang akan berdinas di kementerian/lembaga, baik karena permintaan dari kementerian/lembaga tersebut maupun karena pembinaan karir yang lebih baik,” kata Sandi, Selasa (18/11/2025).

Sandi menjelaskan, bahwa selama ini anggota Polri yang bertugas di kementerian/lembaga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Adapun anggota Polri di luar struktur ditempatkan berdasarkan permintaan.

“Tapi yang pasti, selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur itu berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang tentang apa saja yang akan dilakukan Polri,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kapolri Jabatan Sipil Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828//habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184593//polisi-iLR5_large.jpg
Polisi Dilarang Duduki Jabatan Sipil Dinilai Bisa Ciptakan Kesenjangan Sistem Birokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184417//raja_juli-5ZHs_large.jpg
Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184367//polri-hBbO_large.jpg
Pakar Hukum: Tak Ada Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Selama Terkait Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184330//menkum-LkZa_large.jpg
Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Perlu Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184297//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Py8U_large.jpg
Lemkapi: Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Sah Secara Hukum dan Konstitusional!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement