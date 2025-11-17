Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Siapkan 350 Personel Brimob untuk Misi Penjaga Perdamaian PBB

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |08:48 WIB
Polri Siapkan 350 Personel Brimob untuk Misi Penjaga Perdamaian PBB
Pasukan Brimob (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dankorbrimob Polri, Komjen Ramdani Hidayat, mengungkapkan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman untuk mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para personel ini disebut sebagai putra-putri terbaik Polri yang dipersiapkan untuk misi internasional.

Pelatihan mencakup perlindungan warga sipil, respons kemanusiaan, aturan keterlibatan (rules of engagement), hingga kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi global. Ramdani menegaskan bahwa jumlah pasukan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara dan permintaan dunia internasional.

“Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global,” ujar Ramdani kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, bahwa Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan membantu masyarakat Gaza jika Indonesia diberikan mandat resmi oleh PBB.

 

