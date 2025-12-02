Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:36 WIB
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir
A
A
A

JAKARTA -  TNI mengerahkan pesawat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk melaksanakan pengiriman bantuan dengan metode Airdrop. Hal ini utuk menjangkau wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah serta sejumlah titik di Medan.

Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban.

“Menindaklanjuti itu, TNI hari ini melaksanakan droping bantuan dengan menggunakan teknis distribusi menggunakan Helibox. Helibox ini upaya teknik distribusi bantuan ke daerah yang terisolir dan tidak terjangkau oleh jalur darat,” ujar Freddy dikutip, Selasa (2/12/2025).

Jenderal Marinir ini mengatakan, TNI mengerahkan pesawat Cassa 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain Helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik Airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza.

"Kita menggunakan pesawat Hercules kemudian melaksanakan distribusi kurang lebih 200 parasut utama dan 200 parasut cadangan, membawa bekal-bekal bantuan yang dibutuhkan oleh para penduduk,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

 

Halaman:
1 2
      
