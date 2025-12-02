Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |05:58 WIB
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk (Foto: trtworld)
MOSKOW – Rusia mengklaim pasukannya berhasil merebut kota Pokrovsk, salah satu pusat logistik dan kota strategis utama Ukraina di wilayah timur. Selain itu, pasukan Rusia juga disebut telah menguasai Vovchansk di timur laut, memperkuat posisi ofensif mereka di sejumlah front.

Klaim tersebut diumumkan Kremlin melalui unggahan resmi di Telegram pada Senin 1 Desember 2025. Langkah ini dinilai sebagai perkembangan signifikan yang meningkatkan tekanan terhadap Kiev, di tengah upaya Ukraina mencari dukungan lebih kuat dari Amerika Serikat dalam negosiasi yang dipimpin Washington untuk mengakhiri perang.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa dikuasainya Pokrovsk akan membuka jalan bagi operasi militer lebih lanjut di Ukraina.

“Ini adalah arah yang penting. Kita semua memahami betapa pentingnya hal ini,” ujar Putin saat kunjungan ke sebuah pos komando, seperti dilansir dari trtworld, Selasa (2/12/2025).

“Angkatan bersenjata Rusia dengan percaya diri memegang inisiatif dan terus melaksanakan tugas-tugas operasi. Pasukan Rusia bergerak maju hampir di semua arah.”

 

