Lemkapi Sebut Kehadiran Kapolri Beri Harapan Baru bagi Korban Bencana Aceh Tamiang

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas terdampak, mulai dari sekolah hingga pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga.

Kapolri mengecek kondisi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran bencana agar dapat segera difungsikan kembali. Selain itu, Jenderal Listyo juga memastikan progres pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak berjalan sesuai rencana.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai, kehadiran Kapolri memberikan ketenangan dan semangat bagi para korban bencana.

"Kehadiran Kapolri sangat menyejukkan hati masyarakat, khususnya keluarga korban bencana. Mereka terharu melihat Kapolri hadir langsung di tengah masyarakat terdampak," kata Edi kepada Okezone, Rabu (31/12/2025).

Menurut anggota Kompolnas periode 2012–2016 itu, masyarakat korban bencana menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Kapolri yang tidak hanya meninjau lokasi, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada warga dan anggota Polri di lapangan.

"Kapolri datang menyapa masyarakat, dan memberikan dukungan kepada jajarannya agar bekerja lebih keras membantu warga terdampak bencana," ujarnya.