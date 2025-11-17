Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mabes Polri Ungkap 300 Orang Anggotanya Duduki Jabatan Sipil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |21:35 WIB
Mabes Polri Ungkap 300 Orang Anggotanya Duduki Jabatan Sipil
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mabes Polri mengungkap sebanyak 300 anggotanya saat ini menduduki jabatan manajerial di luar struktur kepolisian. Selanjutnya ada 4.132 personel yang mengisi posisi staf, ajudan, hingga pengawal.

“Kalau tidak salah sekitar 300-an  yang duduk di jabatan manajerial. Yang lainnya, yang disebut sekitar 4.132 kalau tidak salah itu terdiri dari ada staff, ada ajudan, ada pengawal, ada fungsi pendukung di kementerian/lembaga terkait,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Jenderal bintang dua ini menegaskan, jumlah ribuan anggota yang beredar di publik bukan merupakan jumlah personel yang menduduki jabatan sipil strategis.

“Jadi, bukan berarti 4.132 orang itu adalah semuanya menduduki posisi sipil manajerial yang memengaruhi meritokrasi, bukan. Tapi ada sekitar 300 orang yang ada, sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggota Polri yang masih aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Sehingga, jika ingin menduduki jabatan sipil tersebut, anggota Polisi itu diharuskan mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930/kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184918/bgn-tJcj_large.jpg
Pasca-Putusan MK, Wakil Kepala BGN Klaim Tak Ada Anggota Polri di Lembaganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828/habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184419/polri-Imp1_large.jpg
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement