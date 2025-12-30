Titah Kapolri ke Jajaran di 2026: Humanis dan Berikan Pelayanan Terbaik!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan sejumlah hal kepada seluruh jajarannya untuk menyongsong tahun 2026 mendatang. Polri juga berkomitmen tidak pernah menutup diri menerima kritik dan saran.

Sigit menegaskan bahwa, institusi Polri ke depannya bakal terus melakukan perbaikan sebagaimana harapan dari masyarakat.

"Ke depan kami akan terus melakukan perbaikan," kata Sigit dalam acara rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajaran, di tahun 2026 harus lebih maksimal turun langsung ke basis masyarakat.

Menurutnya, mendengar dan menyerap aspirasi langsung merupakan hal penting untuk bisa menjalankan tugas sebagai prajurit bhayangkara.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, penyerapan aspirasi juga harus menyasar semua lapisan elemen masyarakat. Apalagi, mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

‘’Kami berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, sebagai yang terdepan dalam melindungi dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan," tegas Sigit.

Sigit memastikan bahwa, Polri akan terus mengedepankan pendekatan humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.