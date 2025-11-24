Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Pilih Damkar untuk Lapor Cepat, Begini Respons Kapolri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |18:55 WIB
Warga Pilih Damkar untuk Lapor Cepat, Begini Respons Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi fenomena masyarakat yang belakangan disebut lebih memilih melapor, kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibanding kepada polisi saat membutuhkan bantuan cepat.

Sigit mengatakan, Polri akan membenahi layanan agar respons terhadap laporan masyarakat lebih cepat dan tidak mengecewakan.

“Terima kasih. Saya kira dengan layanan 110 yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspons cepat cukup dengan memencet 110. Ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan sehingga masyarakat yang melapor tidak kecewa,” kata Sigit usai Apel Kasatwil di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Sigit menegaskan, Polri ingin memastikan setiap laporan yang masuk melalui 110 langsung ditindaklanjuti oleh petugas terdekat.

“Harapan kita, dengan memencet 110 maka respons segera dapat diperoleh. Kehadiran polisi terkait pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

