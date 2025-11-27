Sebulan Usai Buang Jasad Alvaro, Ayah Tiri Khawatir Sidik Jarinya Tertinggal

JAKARTA - Polisi menyatakan, Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho (6), sempat merasa cemas setelah sebulan membuang jasad bocah tersebut di wilayah Tenjo, Bogor. Ia bahkan berusaha menghilangkan sidik jari di plastik.

1. Khawatir Sidik Jari Tertinggal

Alex kembali ke Tenjo bersama seorang saksi kunci berinsial G untuk mencari jasad Alvaro.

“Akhirnya dia meminta bantuan saksi kunci juga berinisial G itu membantu dia untuk mencari lagi, mengangkat mayat yang tadi, tapi dia bilang bahwa yang di dalam kantong plastik itu adalah bangkai anjing,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Kamis (27/11/2025).

Menurut Nicolas, setelah menemukan jasad itu, Alex mengangkat dan kembali membungkusnya dengan plastik hitam tambahan.

“Dia mengangkat itu dan selanjutnya dia membungkus lagi dengan dua plastik hitam lagi mayat tersebut dan selanjutnya dia buang,” ujarnya.

Diketahui, Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam mengungkapkan, bocah hilang berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Alvaro sebelumnya diketahui hilang di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selama 8 bulan lamanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)