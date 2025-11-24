Dapat Kabar Cucunya Meninggal, Nenek Alvaro Pingsan Tak Kuat Tahan Kesedihan

JAKARTA – Nenek Alvaro Kiano, Sayem (53), menceritakan detik-detik saat menerima kabar cucu tercintanya meninggal dunia. Ia yang tak mampu menahan emosi langsung pingsan setelah mendengar kabar tersebut.

“Saya langsung pingsan, saya nggak sadar. Terus ngobrol-ngobrol sama kakeknya. Ya itu, saya nanya ke kakeknya—‘Ibu, cucu saya sekarang di mana?’—cucu bapak masih dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati,” ujar Sayem menahan tangis di rumah duka, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, awalnya mendatangi rumah mereka untuk memberikan kabar mengenai cucunya. Setelah suaminya tiba di rumah, barulah polisi menyampaikan informasi tersebut.

“Nunggu bapak sampai jam 6. Begitu kakeknya sudah datang, baru ngomong sama kakeknya, ibu Seala (Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam). ‘Pak, ibu, tersangka Alvaro sudah ketemu, Alvaro juga sudah ketemu,’” tuturnya.

Ia menjelaskan polisi memberi tahu bahwa Alvaro telah ditemukan, namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Selain itu, terduga pelaku juga disebut telah meninggal.