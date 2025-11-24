Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |16:56 WIB
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
Tugimin, Kakek Alvaro Kiano (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kakek Alvaro Kiano, Tugimin, mengungkapkan dugaan motif ayah tiri Alvaro, Alex Tega, dalam kasus yang menewaskan cucunya. Diduga, Alex menyimpan rasa dendam terhadap ibu Alvaro.

"Awalnya kita nggak tahu. Setelah ada berita penangkapan dan interogasi, akhirnya saya mendapat bocoran. Dari bocoran itu, ada yang memberitahukan bahwa inti motifnya adalah dendam kepada ibunya," ujarnya kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ada dugaan motif cemburu dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro. Penyebabnya, ibu Alvaro disebut kerap tidak mengangkat telepon Alex.

Di situ, kata Tugimin, pelaku sering menuduh ibu Alvaro berselingkuh hingga timbul rasa dendam. Bahkan, Alex sempat melarang ibu Alvaro berangkat ke Malaysia, meski akhirnya ia tetap berangkat.

"Cemburu sama istrinya. Kalau telepon tidak diangkat, dianggapnya istrinya selingkuh, main dengan laki-laki lain. Akhirnya timbul dendam. Waktu itu tidak boleh kerja ke luar negeri, tapi tetap berangkat," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
