HOME NEWS JATIM

Puluhan Rumah di Malang Rusak Diterjang Hujan dan Angin Kencang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |03:05 WIB
Puluhan Rumah di Malang Rusak Diterjang Hujan dan Angin Kencang
Rumah di Malang Rusak Diterjang Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG – Puluhan rumah di Malang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu (20/8/2025) siang hingga sore di dua kecamatan di Kabupaten Malang.

Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Karangploso. Di Desa Tawangargo, angin kencang merusak 10 rumah warga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan, sekitar pukul 14.30 WIB, hujan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang berdampak pada 10 rumah yang mengalami kerusakan ringan.

"Tim BPBD bersama perangkat desa dan warga setempat telah melakukan penanganan dengan membersihkan lokasi secara gotong royong. Hingga Rabu malam pukul 21.00 WIB, proses evakuasi material runtuhan, yang didominasi atap rumah, sudah selesai," kata Sadono.

Kata dia, kerusakan rumah lain juga terjadi di Desa Gunungrejo dan Desa Klampok, Kecamatan Singosari. Di Desa Gunungrejo, tiga rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian atap, sementara di Desa Klampok, dua rumah milik Ashul Annas dan Sutadji yang ditinggali lima orang rusak pada bagian atap akibat angin kencang.

 

Halaman:
1 2
      
