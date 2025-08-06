Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Cuaca Jakarta hujan (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu (6/8/2025), akan didominasi kondisi cerah berawan di pagi hari. 

Namun, masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah pada siang hingga malam hari. Berikut rincian prakiraan cuaca di Jabodetabek:

Pada Pagi Hari (07.00 – 13.00 WIB)

Kondisi: Umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Siang dan Sore Hari (13.00 – 19.00 WIB)

Potensi hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi:

- Jakarta Selatan

- Jakarta Timur

- Jakarta Barat

- Jakarta Pusat

- Jakarta Utara

 

