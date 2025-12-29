Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan Lebat pada Siang dan Sore Hari

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |05:15 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Awal Pekan: Waspada Hujan Lebat pada Siang dan Sore Hari
Cuaca di Jabodetabek (Foto: Okezone)
JAKARTA – Masyarakat di wilayah Jabodetabek diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca buruk pada Senin (29/12/2025), khususnya pada siang hingga sore hari. 

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi atmosfer diperkirakan didominasi awan tebal dengan peluang hujan ringan hingga lebat di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, dan menjelang siang peluang hujan ringan mulai meluas ke beberapa wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hari, intensitas hujan diperkirakan meningkat. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan mengguyur beberapa wilayah, antara lain Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Selain hujan lebat, masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

 

BMKG cuaca jabodetabek Cuaca Hujan
Telusuri berita news lainnya
