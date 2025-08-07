Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)




JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di wilayah Jabodetabek, untuk waspada terhadap potensi hujan disertai kilat/petir, dan angin kencang pada siang hingga menjelang sore hari, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan prakiraan, cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun, perubahan kondisi atmosfer diperkirakan terjadi mulai siang hingga sore hari.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

BMKG juga mengingatkan bahwa hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat/petir dan angin kencang, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga menjelang sore hari.

 



      
