Breaking News! Panglima Militer Libya Tewas dalam kecelakaan Pesawat di Turki

Panglima Militer Libya Tewas dalam kecelakaan Pesawat di Turki/AP

ANKARA – Panglima militer Libya Mohammed al-Haddad meninggal dalam kecelakaan pesawat di Ankara, Turki. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 7 perwira tewas, Rabu (24/12/2025).

Kecelakaan pesawat itu terjadi hanya beberapa jam setelah Al-Haddad menyelesaikan kunjungan resmi ke Ankara.

Melansir AP News, seorang pejabat Libya mengungkapkan penyebab kecelakaan itu adalah kerusakan teknis pada pesawat.

Delegasi Libya berada di Ankara untuk pembicaraan pertahanan tingkat tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama militer antara kedua negara.

Perdana Menteri Libya Abdul-Hamid Dbeibah mengonfirmasi kematian Jenderal Mohammed Ali Ahmad al-Haddad dan keempat perwira.

Sekadar diketahui, Panglima Al-Hadad adalah komandan militer tertinggi di Libya Barat yang memainkan peran penting dalam upaya untuk menyatukan militer Libya, yang telah terpecah yang dimediasi oleh PBB.

(Fahmi Firdaus )