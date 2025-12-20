Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |12:23 WIB
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
A
A
A

JAKARTA - Sebuah warung gado-gado yang berada di Jalan Anggrek Cendrawasih, Kemanggisan, Jakarta Barat terbakar. Sebanyak 8 unit dan 40 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Objek warung gado-gado, bangunan rendah,” tulis keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Petugas Damkar menerima informasi kebakaran pada pukul 10.02 WIB. Selanjutnya, petugas pun kemudian menuju lokasi tempat kejadian terbakarnya warung tersebut. “Waktu tiba 10.12 WIB, waktu operasi 10.25 WIB,” ujarnya.

Saat ini, proses pemadaman sudah masuk dalam tahap pendinginan. “Situasi proses pendinginan atau kuning,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebanyak delapan unit dan 40 personel dikerahkan menuju ke lokasi untuk memadamkan api.

Belum diketahui penyebab, kronologi hingga ada atau tidaknya korban akibat peristiwa kebakaran tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
