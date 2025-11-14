Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |17:46 WIB
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Kebakaran kontrakan di Grogol, Jakarta Barat (Foto: Instagram Humasjakfire)
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran melanda kontrakan tiga lantai di kawasan Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat pada Jumat (14/11/2025). Beruntung, tak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Menukil akun Instagram resmi Dinas Gulkarmat Jakarta, @humasjakfirem, terekam petugas damkar berjibaku melakukan pemadaman api di lokasi. "Bangunan rumah kontrakan di Jalan Alpukat V, RT.7/RW.2, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat dilaporkan terbakar," tulis admin.

Kontrakan tiga lantai itu terdiri dari dua lantai kontrakan dan satu lantai di bawahnya yang digunakan sebagai tempat makan Warteg. Api membakar bangunan tersebut di lantai dua dan tiga, dan petugas mulai melakukan pemadaman sejak pukul 10.16 WIB.

Setelah satu jam petugas berjibaku memadamkan api, petugas akhirnya menyatakan pemadaman berhasil dilakukan secara menyeluruh pada pukul 11.08 WIB. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut, petugas juga masih mendalami penyebab kebakaran dan kerugian materiil yang timbul akibat peristiwa itu.

"Setelah mengerahkan sebanyak 13 unit dan 65 personel, pada pukul 11.08 WIB operasi pemadaman dinyatakan selesai," tulis admin.

(Arief Setyadi )

      
