Kebakaran Landa Kuil Berusia 1.500 Tahun di China, Pagoda Megah Hancur Dilalap Api

JAKARTA – Sebuah bangunan bergaya tradisional di Kuil Yongqing, Gunung Fenghuang﻿ di Provinsi Jiangsu, China, terbakar. Video yang beredar di media sosial menunjukkan api berkobar dahsyat melalap bagian atas bangunan berbentuk pagoda tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (12/11/2025) malam, Pemerintah Kota Fenghuang di Kota Zhangjiagang, Jiangsu, China Timur, menyatakan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 11.24 pagi. Petugas pemadam kebakaran segera melakukan upaya pemadaman, dan api telah berhasil dipadamkan tanpa ada laporan korban jiwa, demikian pernyataan pemerintah melalui akun WeChat resminya yang dilansir Global Times.

Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa kebakaran tersebut tidak berdampak pada kawasan hutan di sekitarnya, dan penyebab kebakaran sedang diselidiki.

Video yang diunggah oleh netizen menunjukkan sebuah bangunan paviliun bertingkat di dalam Kuil Yongqing di Gunung Fenghuang﻿ dilalap api yang dahsyat dari atas ke bawah, demikian dilaporkan China Youth Daily melalui akun WeChat resminya pada Rabu pagi.

Kuil Yongqing﻿ adalah situs suci berusia 1.500 tahun tempat para peziarah berdoa untuk kemakmuran sejak periode Tiga Kerajaan (220-280 M). Kuil ini adalah salah satu kuil Cina selatan tertua yang masih tersisa dari jenisnya.

(Rahman Asmardika)