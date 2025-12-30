Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Gelar Latihan Perang Terbesar, Puluhan Pesawat dan Kapal Militer Kepung Taiwan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |08:33 WIB
China Gelar Latihan Perang Terbesar, Puluhan Pesawat dan Kapal Militer Kepung Taiwan
Kapal perang China melakukan latihan tembak langsung di timur Taiwan. (Foto: Tangkapan layar/Komando Teater Timur PLA)
JAKARTA China meluncurkan latihan tembak langsung selama 10 jam di sekitar Taiwan pada Selasa (30/12/2025), yang merupakan hari kedua dari latihan perang terbesar Beijing di sekitar pulau itu. Latihan ini bertujuan untuk mensimulasikan pemutusan hubungan cepat antara Taiwan dengan dukungan luar negeri jika terjadi konflik.

Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengatakan latihan akan berlangsung hingga pukul 18.00 di laut dan wilayah udara pada lima lokasi di sekitar pulau itu. PLA menyebut latihan tersebut menunjukkan tekad militer China untuk “memerangi separatisme dan mempromosikan penyatuan tanpa ragu-ragu.”

Administrasi Keamanan Maritim China pada Senin (29/12/2025) menetapkan dua zona tambahan di mana latihan tembak langsung akan dilakukan, menjadikan latihan “Misi Keadilan 2025” sebagai yang terbesar hingga saat ini berdasarkan cakupan total dan berada lebih dekat ke Taiwan dibandingkan latihan sebelumnya.

Latihan perang dimulai 11 hari setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan paket senjata senilai USD 11,1 miliar untuk Taiwan, yang memicu kemarahan Kementerian Pertahanan China serta peringatan bahwa militer akan “mengambil tindakan tegas” sebagai tanggapan.

 

