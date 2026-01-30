Advertisement
China Eksekusi Mati 11 Orang Terkait Sindikat Penipuan Online Myanmar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |11:05 WIB
JAKARTA China pada Kamis (29/1/2026) mengeksekusi 11 orang yang terkait dengan geng kriminal Myanmar, termasuk “anggota kunci” yang terlibat dalam operasi penipuan telekomunikasi atau penipuan online, lapor media pemerintah.

Pusat-pusat penipuan telah berkembang pesat di wilayah perbatasan Myanmar yang tanpa hukum, menjadi bagian dari industri ilegal bernilai miliaran dolar.

Pusat-pusat tersebut biasanya dikelola oleh warga asing—termasuk banyak warga negara China—dengan sejumlah orang mengatakan bahwa mereka diperdagangkan dan dipaksa untuk menipu secara online.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menindak pusat-pusat tersebut, dan ribuan orang telah dipulangkan ke China.

 

