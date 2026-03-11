Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Perketat Pengawasan Kepercayaan Tradisional, Prosesi Ying Laoye Jadi Sasaran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |13:21 WIB
China Perketat Pengawasan Kepercayaan Tradisional, Prosesi Ying Laoye Jadi Sasaran
Prosesi Ying Laoye di China.
A
A
A

JAKARTA — Pihak berwenang China mengambil tindakan untuk menghentikan prosesi keagamaan tradisional Ying Laoye di beberapa wilayah Negeri Tirai Bambu. Insiden terkait prosesi Ying Laoye di Jiangxi dan Guangdong dilaporkan melibatkan polisi yang menggunakan kekerasan untuk menindak massa.

Prosesi Ying Laoye, atau Pawai Leluhur, dulu dianggap sebagai tradisi tidak berbahaya dan merupakan bagian khas dari perayaan Tahun Baru Imlek. Dua insiden baru-baru ini di Guangdong dan Jiangxi menunjukkan bahwa otoritas China memperketat pengawasan dan kendali terhadap kegiatan keagamaan serta komunal akar rumput.

Dilansir dari laporan Bitter Winter, Rabu (11/3/2026), di Desa Changmei, Chaozhou, Guangdong, prosesi Ying Laoye telah berlangsung selama beberapa generasi. Penduduk desa biasanya membawa patung dewa setempat keluar dari kuil dan melalui jalan-jalan untuk memberkati komunitas mereka. Namun, pada malam 2 Maret, petugas polisi memblokir gerbang kuil dengan maksud menghentikan ritual tersebut.

Suasana sempat tegang, tetapi pemuda desa menerobos barisan polisi, membuka jalan menuju kuil, dan mengeluarkan patung tersebut. Prosesi kemudian berlanjut dengan damai seperti biasanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/18/3205645//iran_serang_israel-7YqR_large.jpg
China Dilaporkan Bakal Bantu Iran, Siap Sokong Keuangan hingga Komponen Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205403//pembangkit_listrik-ueg0_large.jpg
Danantara Tunjuk 2 Perusahaan China Jadi Operator Pembangkit Listrik Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205223//juru_bicara_kementerian_luar_negeri_china_mao_ning-gUr8_large.jpg
China Kirim Utusan Khusus ke Timur Tengah, Upaya Redakan Ketegangan Konflik Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204840//viral-zPkf_large.jpg
AS-Israel Bombardir Iran, China Akhirnya Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/18/3204044//viral-v7PN_large.jpg
Mantan Pilot Angkatan Udara AS Ditangkap karena Melatih Militer China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/18/3203764//tentara_bersenjata_lengkap_mengawal_pekerja_china_di_pakistan-stSO_large.jpg
Rekrut Militan Uyghur, ISIS Ancam Hubungan China–Pakistan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement