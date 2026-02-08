Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jenderal Senior China Dipecat dan Diselidiki, Isu Suksesi Kepemimpinan Xi Jinping Mencuat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |15:31 WIB
Jenderal Senior China Dipecat dan Diselidiki, Isu Suksesi Kepemimpinan Xi Jinping Mencuat
Jenderal Tentara Pertahanan Rakyat China, Zhang Youxia.
A
A
A

JAKARTA - Penyelidikan terhadap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Zhang Youxia, bersama dengan anggota CMC Liu Zhenli yang memimpin Departemen Staf Gabungan, menandai salah satu pembersihan militer paling penting dalam masa jabatan ketiga Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai dan Ketua CMC. Pembersihan kepemimpinan senior di dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah meningkat, terutama selama dua tahun terakhir, dengan kampanye anti-korupsi yang kini hanya menyisakan dua anggota yang berfungsi di badan pengambilan keputusan militer, salah satunya adalah Xi sendiri. Pemecatan mendadak para pejabat senior di dalam PLA dan kekosongan jabatan yang berkepanjangan di puncak portofolio kunci telah mengganggu pola manajemen elit yang relatif dapat diprediksi di bawah Xi Jinping.

Dilansir OCAsia, Minggu, (8/2/2026), sebagian besar laporan awal menggambarkan pemecatan Zhang dalam konteks dugaan pelanggaran politik atau keamanan, termasuk isu spionase dan ketidaksetiaan. Penjelasan tersebut muncul beriringan dengan waktu pembersihan dan pola kebijakan Xi dalam menangani ancaman politik. Dampak politik dari pemecatan Zhang lebih terkait dengan posisi yang ia duduki dalam struktur kepemimpinan Xi Jinping. Sebagai salah satu tokoh senior yang otoritasnya sudah ada sebelum konsolidasi kekuasaan Xi, Zhang merepresentasikan kesinambungan di tingkat atas sistem militer. Kehadirannya menunjukkan bahwa senioritas, pengalaman, dan jaringan politik lama masih memiliki peran dalam tatanan kekuasaan yang semakin terpusat.

Pemecatan He Weidong dan Miao Hua tahun lalu, diikuti oleh Zhang Youxia dan Liu Zhenli saat ini, menandakan semakin terbatasnya ruang tersebut, dengan konsekuensi terhadap bagaimana transisi kepemimpinan di masa depan dapat berlangsung. Skala dan keterlihatan pembersihan ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara kepemimpinan Partai dan perwira senior PLA, yang menunjukkan bahwa loyalitas institusional di dalam angkatan bersenjata dipandang belum sepenuhnya terjamin.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/18/3199293//ilustrasi-uXho_large.jpg
Terima Suap Rp310 Miliar, Mantan Menteri Kehakiman China Divonis Penjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/51/3199117//simak_kisah_presiden_china_xi_jinping_yang_mengakui_fans_berat_manchester_united-hiv6_large.JPG
Kisah Presiden China Xi Jinping, Akui Penggemar Berat Klub Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/18/3199114//lebih_dari_2000_orang_ditangkap_dalam_penggerebekan_kompleks_penipuan_onine_kamboja-8OoF_large.jpg
Kamboja Gerebek Kompleks Penipuan Daring, Tahan Lebih dari 2.000 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/18/3198757//kapal_selam_bertenaga_nuklir_china_type_094a_jin_class-vrCI_large.jpg
Militer China Gelar Latihan Perang di Perairan Sengketa Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198372//ilustrasi-I9Jn_large.jpg
China Eksekusi Mati 11 Orang Terkait Sindikat Penipuan Online Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198325//jenderal_tentara_pertahanan_rakyat_china_zhang_youxia-YeNk_large.jpg
2 Jenderal Senior Diselidiki, Kepemimpinan Militer China Berubah Signifikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement