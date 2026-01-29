2 Jenderal Senior Diselidiki, Kepemimpinan Militer China Berubah Signifikan

JAKARTA – Penyelidikan terhadap dua pemimpin militer tertinggi China oleh Kementerian Pertahanan menandai momen langka sekaligus perubahan angkatan bersenjata Negeri Tirai Bambu. Apalagi, penyelidikan ini melibatkan pejabat tinggi militer dengan posisi yang tinggi dalam politbiro Partai Komunis China (PKC)

Sebagaimana diberitakan, Kementerian Pertahanan China mengumumkan dalam pernyataan pada 24 Januari bahwa Zhang Youxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat (PMC), dan Liu Zhenli, anggota PKC dan kepala Departemen Staf Gabungan, sedang diselidiki atas "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum". Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan, sebuah ciri khas kasus-kasus sensitif secara politik dalam sistem disiplin China yang tidak transparan.

Kasus Zhang sangat penting. Sebagai pejabat peringkat kedua PKC setelah Xi, ia adalah perwira berseragam berpangkat tertinggi di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan anggota Politbiro PKC, badan pembuat keputusan inti partai. Pemecatan ini, jika dikonfirmasi, memperlihatkan keretakan di puncak struktur komando militer China.

Kementerian pertahanan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan oleh Komite Sentral Partai, dan menekankan bahwa langkah tersebut bersifat politis sekaligus disipliner. Dalam sistem China, di mana partai menjalankan kendali absolut atas militer, penyelidikan semacam ini jarang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pimpinan tertinggi.