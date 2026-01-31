Militer China Gelar Latihan Perang di Perairan Sengketa Laut Cina Selatan

JAKARTA – Militer China pada Sabtu (31/1/2026) melakukan latihan “kesiapan tempur” dengan pesawat tempur dan kapal perang di Laut Cina Selatan yang disengketakan, menurut media pemerintah.

Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) mengorganisasi angkatan laut dan udara untuk melakukan patroli kesiapan tempur di perairan teritorial dan wilayah udara Huangyan Dao serta sekitarnya, lapor Global Times.

Huangyan Dao, wilayah yang disengketakan, juga dikenal sebagai Scarborough Shoal atau Bajo de Masinloc di Laut Cina Selatan, dan turut diklaim oleh Filipina.

Gundukan karang tersebut telah lama menjadi titik panas dalam sengketa maritim antara Beijing dan Manila.

“Sejak Januari, komando teater terus memperkuat patroli angkatan laut dan udara di perairan serta wilayah udara di sekitar pulau tersebut, dengan tegas melawan provokasi dan pelanggaran oleh negara-negara tertentu di kawasan itu, dengan teguh menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Tiongkok, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan,” demikian dilansir Global Times.