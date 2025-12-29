Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Gelar Latihan Militer Simulasi Serangan dan Blokade di Sekitar Taiwan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |14:59 WIB
China Gelar Latihan Militer Simulasi Serangan dan Blokade di Sekitar Taiwan
China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. (Foto: Komando Teater Timur PLA)
A
A
A

JAKARTA China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan, mensimulasikan serangan dan blokade wilayah-wilayah penting pulau tersebut. Beijing menyebut latihan militer ini sebagai peringatan terhadap “pasukan separatis” di Taiwan.

Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan roket telah dikerahkan untuk latihan tersebut, yang mencakup latihan tembak langsung, kata militer China dalam pernyataannya.

Diberi kode nama “Misi Keadilan 2025”, latihan tersebut berlangsung beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penjualan salah satu paket senjata terbesarnya ke Taiwan senilai USD 11 miliar. Langkah itu menuai protes keras dari Beijing yang kemudian memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan pertahanan AS.

Upaya Taiwan untuk meningkatkan pertahanannya tahun ini juga telah membuat marah Beijing, yang mengklaim pulau yang memerintah sendiri itu sebagai wilayahnya.

Kantor kepresidenan Taiwan mengkritik latihan militer China, menyebutnya sebagai tantangan terhadap norma-norma internasional.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mereka mendeteksi pesawat dan kapal China di sekitar Taiwan pada Senin (29/12/2025) pagi, dan telah mengerahkan pasukan serta sistem rudal mereka sendiri untuk memantau situasi. Pasukan mereka berada dalam “siaga tinggi” untuk mempertahankan Taiwan dan “melindungi rakyat kami,” kata kementerian tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Dalam sebuah unggahan di Weibo, Komando Teater Timur militer China—yang bertanggung jawab atas Selat Taiwan—menggambarkan latihan militer yang akan datang sebagai “perisai keadilan.”

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/15/3191995//ilustrasi-bgCt_large.jpg
China Akan Tetapkan Standar Nasional Wajib Baru untuk Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/65/3191093//bahasa_mandarin-VOu7_large.jpg
Bahasa Mandarin Jadi Bahasa dengan Penutur Asli Terbanyak di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189979//kapal_induk_as_uss_gerald_ford-jNAw_large.jpg
Laporan Rahasia Pentagon: Militer AS ‘Kalah Telak’ dari China Jika Ikut Campur Konflik Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188936//kek_batang-pjfz_large.jpg
Investasi China Melonjak, KEK Batang Disiapkan Jadi Lokomotif Industri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188797//mantan_menteri_olahraga_china_gou_zhongwen-QiJd_large.jpeg
Korupsi Rp556 Miliar, Mantan Menteri Olahraga China Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188237//ilustrasi-i38t_large.jpg
Hong Kong Gelar Pemilu Beberapa Hari Setelah Kebakaran Apartemen Tewaskan 159 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement