China Gelar Latihan Militer Simulasi Serangan dan Blokade di Sekitar Taiwan

China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. (Foto: Komando Teater Timur PLA)

JAKARTA – China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan, mensimulasikan serangan dan blokade wilayah-wilayah penting pulau tersebut. Beijing menyebut latihan militer ini sebagai peringatan terhadap “pasukan separatis” di Taiwan.

Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan pasukan roket telah dikerahkan untuk latihan tersebut, yang mencakup latihan tembak langsung, kata militer China dalam pernyataannya.

Diberi kode nama “Misi Keadilan 2025”, latihan tersebut berlangsung beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penjualan salah satu paket senjata terbesarnya ke Taiwan senilai USD 11 miliar. Langkah itu menuai protes keras dari Beijing yang kemudian memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan pertahanan AS.

Upaya Taiwan untuk meningkatkan pertahanannya tahun ini juga telah membuat marah Beijing, yang mengklaim pulau yang memerintah sendiri itu sebagai wilayahnya.

Kantor kepresidenan Taiwan mengkritik latihan militer China, menyebutnya sebagai tantangan terhadap norma-norma internasional.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mereka mendeteksi pesawat dan kapal China di sekitar Taiwan pada Senin (29/12/2025) pagi, dan telah mengerahkan pasukan serta sistem rudal mereka sendiri untuk memantau situasi. Pasukan mereka berada dalam “siaga tinggi” untuk mempertahankan Taiwan dan “melindungi rakyat kami,” kata kementerian tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Dalam sebuah unggahan di Weibo, Komando Teater Timur militer China—yang bertanggung jawab atas Selat Taiwan—menggambarkan latihan militer yang akan datang sebagai “perisai keadilan.”