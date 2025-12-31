41 Pemuda Tewas Akibat Prosedur Sunat di Upacara Inisiasi Tradisional

JOHANNESBURG – Setidaknya 41 pemuda meninggal dunia akibat prosedur sunat sebagai bagian dari kegiatan inisiasi tradisional di Afrika Selatan pada November dan Desember, kata pihak berwenang pada Selasa (30/12/2025).

Dilansir Associated Press, inisiasi tradisional adalah ritual peralihan menuju kedewasaan bagi para pemuda yang dipraktikkan setiap tahun oleh berbagai kelompok etnis di Afrika, termasuk sebagian Afrika Selatan. Di antaranya adalah komunitas Xhosa, Ndebele, Sotho, dan Venda.

Secara tradisional, para pemuda diisolasi di sekolah inisiasi, di mana mereka diajarkan nilai-nilai budaya dan tanggung jawab saat memasuki masa dewasa. Bagian sunat dari inisiasi tersebut setiap tahunnya mengakibatkan kematian beberapa peserta, sehingga memaksa pemerintah untuk campur tangan melalui undang-undang.

Undang-undang tersebut mewajibkan sekolah inisiasi untuk terdaftar di pihak berwenang, tetapi hal ini tidak menghentikan maraknya sekolah inisiasi ilegal, di mana banyak kematian dilaporkan terjadi.