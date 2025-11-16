Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |21:12 WIB
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
Kebakaran di Jatipulo, Jakarta Barat (Foto: Ist)
JAKARTA — Kebakaran terjadi di Jalan Pelita VIII RT 09/RW 04, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (16/11/2025). Sebanyak 14 orang mengalami luka bakar.

Data dari Dinas Gulkarmat DKI Jakarta menyebutkan seluruh korban mengalami luka bakar ringan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

"Korban luka 14 jiwa, keluhan luka bakar ringan," tulis laporan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Minggu.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.30 WIB dan diduga disebabkan oleh fenomena listrik. Api berhasil dipadamkan pada pukul 18.42 WIB.

"Objek terdampak 50 rumah tinggal, 100 KK atau 350 jiwa," lanjut laporan tersebut.

