Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar

JAKARTA — Kebakaran yang terjadi di permukiman padat di kawasan Jatipulo, Jakarta Barat, pada Minggu (16/11/2025) sore tadi menghanguskan sedikitnya 50 rumah warga.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menyampaikan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.42 WIB. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah adanya fenomena listrik.

"Objek terdampak, 50 rumah tinggal," kata Yohan.

Ia menjelaskan, 50 rumah yang terdampak tersebut berada di empat wilayah RT. Akibat musibah ini, sebanyak 350 jiwa terpaksa mengungsi.

"Lokasi pengungsian, Lapangan Taman Jati di wilayah RT 011 RW 04 Kel. Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat," ujarnya.

(Arief Setyadi )