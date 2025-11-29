Peristiwa Bersejarah 29 November: Berdirinya FC Barcelona hingga Lahirnya Korpri

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting terjadi pada tanggal 29 November dalam berbagai periode sejarah. Mulai dari berdirinya klub sepak bola besar dunia hingga momen bersejarah di Indonesia.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah tersebut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (29/11/2025).

1899 – Berdirinya FC Barcelona

FC Barcelona atau Barca resmi berdiri pada 29 November 1899. Klub raksasa asal Catalunya, Spanyol, ini didirikan oleh sekelompok pesepakbola asal Swiss, Inggris, dan Catalan yang dipimpin Joan Gamper.

Sebagai salah satu klub tersukses di dunia, Barcelona menjadi simbol budaya Catalan dengan moto “Més que un club” atau lebih dari sekadar klub.

Barca juga tercatat sebagai salah satu klub terkaya di dunia, dengan pendapatan tahunan mencapai 560,8 juta euro dan valuasi sekitar 3,56 miliar dolar AS.

1944 – Albania Merdeka dari Jerman

Albania memerdekakan diri dari pendudukan Jerman pada 28 November 1944. Sehari setelahnya, mereka mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi. Oleh sebab itu, 29 November diperingati sebagai Hari Pembebasan Albania.