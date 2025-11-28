Bentuk Satgas 300 Ribu Jembatan, Prabowo: Anak-Anak Kita Tak Boleh Lagi Basah ke Sekolah!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pembentukan Satgas Darurat untuk menangani sekitar 300 ribu jembatan penyeberangan sungai di seluruh Indonesia, didorong oleh keluhan langsung dari anak-anak di desa-desa.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025).



Dalam kesempatan itu, ia juga menayangkan video yang menunjukkan kondisi anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak.

Prabowo mengatakan, bahwa meski angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, masih banyak rakyat, terutama anak-anak yang menghadapi kesulitan mendasar untuk bisa mengenyam pendidikan.

"Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah," ujar Prabowo.