HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Satgas 300 Ribu Jembatan, Prabowo: Anak-Anak Kita Tak Boleh Lagi Basah ke Sekolah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |23:37 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pembentukan Satgas Darurat untuk menangani sekitar 300 ribu jembatan penyeberangan sungai di seluruh Indonesia, didorong oleh keluhan langsung dari anak-anak di desa-desa.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025). 


Dalam kesempatan itu, ia juga menayangkan video yang menunjukkan kondisi anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak.

Prabowo mengatakan, bahwa meski angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, masih banyak rakyat, terutama anak-anak yang menghadapi kesulitan mendasar untuk bisa mengenyam pendidikan.

"Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah," ujar Prabowo.

 

