Bertemu Prabowo di Jakarta, Jokowi Akui Ada Pembicaraan Khusus

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:48 WIB
Bertemu Prabowo di Jakarta, Jokowi Akui Ada Pembicaraan Khusus
Presiden Prabowo dan Jokowi (Foto: dok ist)
A
A
A

SOLO – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta belum lama ini. Jokowi mengakui ada pembicaraan khusus antara dirinya dengan Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo diketahui hadir bersama sebagai saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo, Agung Surahman, dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

“Pembicaraan khusus, ya pasti ada,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (30/1/2026).

Namun, Jokowi enggan membeberkan lebih jauh isi pembicaraan tersebut. Menurutnya, pembicaraan yang bersifat khusus tidak untuk disampaikan ke publik.

