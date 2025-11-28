Prabowo Minta Maaf Sering Panggil Menteri Rapat di Akhir Pekan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada para menterinya, karena kerap memanggil mereka untuk rapat di akhir pekan, Sabtu dan Minggu.

Prabowo mengatakan, sebenarnya ia berencana menghentikan kebiasaan tersebut pada tahun 2026. Namun, setelah mengetahui masih adanya anak sekolah yang harus menyeberangi sungai, rencana itu akhirnya ia urungkan.

“Saya juga minta maaf sering manggil Sabtu dan Minggu. Kemarin saya berniat 2026 tidak lagi manggil Sabtu dan Minggu. Tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi,” ujar Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.

Prabowo menambahkan, bahwa pembangunan jembatan bagi warga yang masih harus menyeberangi sungai harus segera diselesaikan agar rapat di akhir pekan tidak perlu dilakukan lagi.

Ia bahkan meyakini bahwa pada tahun 2027 tidak akan ada rapat Sabtu dan Minggu bersama para menteri, karena persoalan rakyat seperti jembatan rusak sudah selesai.

“Mungkin tahun ’27 (2027) enggak ada rapat Sabtu–Minggu, sampai jembatan-jembatan untuk rakyat kita selesai. Bagaimana, setuju?” pungkasnya.

(Awaludin)