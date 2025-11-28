Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tayangkan Anak-Anak Menyeberang Sungai, Prabowo: Koruptor Lihat Ini, Mereka ke Sekolah Pulang Pergi Basah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |18:32 WIB
Tayangkan Anak-Anak Menyeberang Sungai, Prabowo: Koruptor Lihat Ini, Mereka ke Sekolah Pulang Pergi Basah!
Tayangkan Anak-Anak Menyeberang Sungai, Prabowo: Koruptor Lihat Ini, Mereka ke Sekolah Pulang Pergi Basah!
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami sejumlah pelajar di daerah terpencil. Prabowo menayangkan sebuah video yang memperlihatkan anak-anak harus menyeberangi sungai setiap hari demi bisa sampai ke sekolah.

Momen itu disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam video tersebut tampak para pelajar yang selalu kebasahan, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Melihat kondisi itu, Prabowo dengan tegas meminta agar para koruptor menyaksikan video tersebut.

“Coba, itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai setiap hari. Tayangkan itu. Ini koruptor-koruptor lihat ini! Mereka ke sekolah basah, di sekolah mereka basah, pulang basah,” ujar Prabowo.

 Video itu menampilkan seorang pelajar dari Nias yang mengeluhkan perjuangan dirinya dan teman-temannya yang kerap harus menantang derasnya sungai. Ada pula anak-anak SD yang menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai sebelum menuju sekolah.

“Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah. Dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini. Karena kami tersiksa kalau pergi ke sekolah,” kata salah seorang pelajar dalam video yang diputar.

Prabowo menegaskan bahwa di era digital seperti saat ini, laporan-laporan mengenai kondisi infrastruktur yang buruk dapat langsung diterima olehnya.

 

