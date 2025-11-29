Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Optimistis terhadap Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |06:34 WIB
Prabowo Optimistis terhadap Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Prabowo menyoroti situasi dunia yang tengah dilanda perang dagang, persaingan hegemoni, hingga ketegangan geopolitik. Meskipun ada tanda-tanda positif bahwa konflik besar mulai mereda, ketidakpastian tetap muncul di berbagai kawasan.

Namun, di tengah dinamika tersebut, kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pelaku usaha.

"Memberi pada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Jadi di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian," ujar Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186556/prabowo_subianto-t2i7_large.jpg
Prabowo: Kalau Bapaknya Jenderal, Anaknya Harus Lebih Sopan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186552/presiden_prabowo-R3IG_large.jpg
Bela Guru, Prabowo : Hai Orangtua, Kalau Guru Keras Jangan-Jangan Anakmu Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186526/presiden_prabowo_subianto_menghadiri_puncak_peringatan_hari_guru_nasional_2025_di_indonesia_arena_kompleks_gelora_bung_karno-x51q_large.jpg
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186449/prabowo_subianto-YfNz_large.jpg
Prabowo Kerahkan 4 Pesawat Logistik ke Lokasi Bencana di Aceh hingga Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186329/prabowo-Yaos_large.jpg
Prabowo Instruksikan Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185684/prabowo_perintahkan_menhan_sjafrie_tindak_tegas_tambang_ilegal-ZxVq_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhan Sjafrie Tindak Tegas Tambang Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement