Prabowo Pantau Ketat Situasi Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional terkait musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

“Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya ya,” ujar Prabowo ketika ditanya mengenai perkembangan penanganan bencana di tiga wilayah tersebut usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Saat ditanya lebih jauh mengenai bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa pengiriman bantuan sudah dilakukan sejak awal kejadian. “Oh iya, sudah kita kirim terus-menerus,” katanya.

Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan intensif. “Kita monitor terus,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan duka pascabencana hidrometeorologi basah, yakni banjir bandang dan longsor, yang melanda tiga provinsi di Sumatera tersebut.

“Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta.